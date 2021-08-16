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İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iş yerleri kapandı, muharrem etkinlikleri ise sürüyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka ve can kayıplarının salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkması üzerine yönetim iş yerlerine kısıtlama getirdi ancak muharrem törenleri devam ediyor.

Muhammet Kurşun   | 16.08.2021
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iş yerleri kapandı, muharrem etkinlikleri ise sürüyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA

Tahran

Kovid-19 salgınında 5. dalganın yaşandığı İran'da, 11 Ağustos'ta 42 bin 541 vaka tespit edilirken dün de virüs nedeniyle 620 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka ve can kayıplarına ulaşıldı.

Aşılama oranlarının düşük olması ve aşı tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle salgınla mücadelede ülkeyi daha da tehlikeli günlerin beklediği uyarıları yapılıyor.

5. dalga öncekilerden çok daha ağır geçiyor

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, 5. dalganın öncekilerden çok daha ağır geçtiğini ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların tüketiminin 10 kat arttığını söyledi.

Günlük can kaybının 600 sınırını geçmesi, vaka sayısının da 40 binin üstüne çıkması üzerine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığındaki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, 14 Ağustos'ta ülke genelinde 6 günlük kısıtlama ve tatil kararı aldı.

Alınan karara göre 16-21 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında devlet daireleri, bankalar, alışveriş merkezleri ve zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapalı olacak.

Yas merasimlerinin de yasaklanması bekleniyordu

Ülke yönetimi iş yerlerinin ve devlet dairelerinin kapatılması kararı aldı ancak muharrem etkinlikleri ve Aşure Günü merasimleri yasaklanmadı. Oysa vaka sayılarının daha da artmasına yol açacağı nedeniyle yas merasimlerinin de yasaklanması bekleniyordu.

Bugün başlayan kısıtlamalar nedeniyle başkent Tahran'ın en hareketleri noktalarından Veli Asr Meydanı, Cumhuri Caddesi, Büyük Pazar ve diğer ana caddeler üzerindeki iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü.

Halkın, kısıtlamaları ve tatili "fırsat" bilip kuzeydeki kentlere akın etmesi ve buradaki ana yollarda uzun araç kuyruklarının oluşması ise sağlık yetkililerinin eleştirilerine neden oldu.

Salgında 5. dalganın etkili olduğu İran'da dün virüs nedeniyle 620 kişi daha hayatını kaybetmiş, 36 bin 736 yeni vaka kaydedilmişti. Ülkede toplam can kaybı 97 bin 828’e, vaka sayısı da 4 milyon 425 bin 821’e çıkmıştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 15 milyon 96 bin 142 kişiye aşının ilk dozunun, 4 milyon 70 bin 474 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı ve toplamda 19 milyon 166 bin 626 doz aşı uygulandığı açıklanmıştı.

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 655 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 41 bin 194 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 44'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 467 bin 15’e çıktığı ülkede, 655 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 98 bin 483 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 379'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 278 bin 929 oldu.

İran'da toplam 19 milyon 835 bin 639 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 15 milyon 454 bin 351 kişiye aşının ilk dozunun, 4 milyon 381 bin 288 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 19 milyon 835 bin 639 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 359 şehrin "kırmızı", 59 şehrin "turuncu", 30 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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