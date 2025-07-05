Trump, İran'ın nükleer programının denetlenmesini kabul etmediğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini belirtti.
Ankara
CNN'in haberine göre, "Air Force One" uçağında konuşan Trump, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.
Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığına inandığını ancak bu ülkenin programı farklı bir yerde yeniden başlatabilme ihtimali olduğunu belirtti.
İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasının sorun olacağını dile getiren Trump, "Bunun olmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.
İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini kaydeden Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.
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