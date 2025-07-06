Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere sürecini ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.
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Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin, bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.