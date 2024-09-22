İran'da kömür madeninde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 34'e yükseldi
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.
İstanbul
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı.
Ahundi, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 34'e yükseldi. Mahsur kalan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.
Mahsur kalan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 22, 2024
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi https://t.co/X801b7nt4J pic.twitter.com/mVLdMbj4SO
İranlı yetkili, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için madendeki gazı boşaltma işleminin sürdüğünü kaydetti.
Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, patlamada 28 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.