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Dünya

İran'da kömür madeninde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İran'da kömür madeninde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ahundi, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 34'e yükseldi. Mahsur kalan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için madendeki gazı boşaltma işleminin sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, patlamada 28 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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