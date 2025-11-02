Dolar
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer tesislerimizi yeniden daha güçlü şekilde inşa edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer tesislerimizi yeniden daha güçlü şekilde inşa edeceğiz

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz." dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber'in (Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

