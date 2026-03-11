Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.

Ahmet Dursun  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ankara

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.

Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.

İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı

İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin savunma sistemleri tarafından dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldü.

İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

