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Dünya

İran'da enerji tasarrufu kapsamında resmi kurumlarda yaz mesai saati uygulanacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, devlet kurumlarında yaz mesai saati uygulamasının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
İran'da enerji tasarrufu kapsamında resmi kurumlarda yaz mesai saati uygulanacak

İstanbul

Muhacirani, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Devlet daireleri ve kamu kurumlarının çalışma saatleri, 10 Mayıs Cumartesi gününden itibaren saat 06:00 ila 13:00 arası olacaktır." ifadelerini kullandı.

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İran'da geçtiğimiz günlerde, enerji tüketimini yönetmek amacıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için çalışma saatlerinin ayarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın enerji tüketiminin yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor.

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