Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,084.04
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

İran'da dolar serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 153 bin tümen seviyesini gördü.

Ahmet Dursun  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Ankara

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 153 bin tümene ulaştı.

Böylece ulusal para birimi serbest piyasada rekor düşük seviyeye geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Resmi verilere göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artış kaydederken, Aralık 2025–Ocak 2026 döneminde ise aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail basınının İran protestolarında öldüğünü iddia ettiği İsrailli aktivist, haberi yalanladı

İsrail basınının İran protestolarında öldüğünü iddia ettiği İsrailli aktivist, haberi yalanladı

İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

İran: (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz

İran: (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz
ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bini aştı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bini aştı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bugünkü endişem halkın geçim ve barınma sorunudur

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bugünkü endişem halkın geçim ve barınma sorunudur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet