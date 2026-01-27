Dolar
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

Ahmet Dursun  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Ankara

İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

