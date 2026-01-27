İran: (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkesinin çatışma alanlarındaki sorunların çözülmesi için diyalog ve bölgesel istikrara önem verdiğini ancak ulusal çıkarların korunması için farklı seçenekleri de gündemde tuttuğunu söyledi.
İstanbul/Ankara
İran basınında yer alan haberlere göre Muhacerani, başkent Tahran’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dış basında İran’a yönelik bir savaş algısı oluşturulduğunu ve bu şekilde İran halkının endişeye sevk edildiğini söyleyen Muhacerani, şunları kaydetti:
"Savaş tehdidi koşullarında savaş davullarının sesini dış basında duyabiliyoruz. Elbette bu tehditle ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de çok aşamalı bir savaşın içinde olduğumuzun farkındaydık.
Önceliğimiz sorunları diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak diğer seçenekler de gündemimizde yer alıyor. (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz."
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlere dair ise Muhacerani, “Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi hayatını kaybeden herkes için yas tutuyoruz. 3 binden fazla can kaybı az bir sayı değil. Söz konusu olan bir insanın hayatıdır. Emniyet güçlerimizin vahşice öldürüldüğünü unutmuyoruz. Bu zor günlerin yabancısı değiliz.” diye konuştu.
Muhacerani, ülkesinin bu zor günlerini halk ile iletişim kurarak aşacağına inandığını belirterek “Bu süreçten halk ile diyalog kurup meşru itirazlarını tanıyarak çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hükümet olarak protestolara farklı bir yaklaşım sergilediklerini ve barışçıl gösterilerin liderleri ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Muhacerani, bazı üniversitelerde öğrencilere karşı sert tavır takınan yöneticilerin görevden alındığını belirtti.
Muhacerani ayrıca, protestolar ve şiddet eylemleri ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve konuya ilişkin raporların gelecek günlerde yayımlanacağını kaydetti.
"İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor"
İran’daki internet kesintisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Muhacerani, güvenliğin tehlikede olduğu dönemlerde kararların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alındığına dikkati çekti.
İranlı Sözcü, “Güvenliğimiz tehlikede olduğu anlarda kurumların değerlendirmesine bağlı olarak çeşitli tedbirler alınmakta ve olası zararları da hesap edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın internet erişimindeki kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduğunu ancak mevcut koşullardan dolayı kesintilerle ilgili kararları güvenlik kurullarının yönetmesi gerektiğini dile getirerek "İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor. Ancak toplum henüz bu imkana sahip değil." hatırlatmasında bulundu.
ABD'nin İran'a saldırı durumunda kuvvetlerini korumak için bölgeye ilave Patriot gönderdiği iddiası
New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a olası saldırısına ilişkin detayları aktardı.
Yetkililer Trump'ın, İran hükümetinin konumunun zayıfladığını gösteren çok sayıda ABD istihbarat raporu aldığını aktardı.
26 Ocak itibarıyla Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde Abraham Lincoln uçak gemisinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Batı Hint Okyanusu'ndaki sorumluluk alanına girdiğini belirten yetkililer, Beyaz Saray'ın İran'a saldırı emri vermesi durumunda uçak gemisinin "teorik olarak bir veya iki gün içinde savaşa hazır hale" gelebileceğini ifade etti.
Yetkililer, ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiğini, ayrıca İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.
Yetkililerden biri, Washington yönetiminin, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerin ve Bağdat'taki toplantıların yanı sıra Suudi ve Katarlı yetkililerle de görüşmeler yaptığını aktardı.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NYT'ye konuya ilişkin verdiği demeçte, Trump ile İran hakkında görüştüğünü ve başkanın hükümetlerini protesto eden İranlılara yardım etme sözünü yerine getireceğini beklediğini söyledi.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.
İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
