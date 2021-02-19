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Dünya

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin ilk adayı belli oldu

Demokrasi Partisi başkent Tahran'da düzenlediği 19. Genel Kongresi'nde yeni merkez konsey üyelerini, genel sekreter ve cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Bilal Güler   | 19.02.2021
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin ilk adayı belli oldu

Ankara

İran'da, reformist Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan'ın 18 Haziran 2021'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Demokrasi Partisi başkent Tahran'da düzenlediği 19. Genel Kongresi'nde yeni merkez konsey üyelerini, genel sekreter ve cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Yapılan oylamada, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa Kevakabiyan 10'uncu kez partinin Genel Sekreteri seçilerek, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olarak ilan edildi.

18 yıldır reformist Demokrasi Partisi Genel Sekreterliğini yürüten eski Milletvekili Kevakabiyan'ın adaylığıyla reformist kanat seçimlerde ilk adayını belirlemiş oldu.

Kevakabiyan, 2013 ve 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de başvuru yapmış, adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmişti.

Adaylık sürecinin 11 Mayıs'ta başlayacağı cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk olarak eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan 24 Kasım 2020'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevinde bulunan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi de 9 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adayları

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan AKK'ya bağlı Denetleme Heyetinden onay alması gerekiyor.

Adayları, devletin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Heyet, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a seçime katılma izni vermemişti.

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