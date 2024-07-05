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Dünya

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Ahmet Dursun  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı

Tahran

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin başladığını duyurdu.

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süreci saat 18.00'de sona erecek ancak bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla uzatılabilecek. Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl görev yapıyor ve üst üste en fazla iki defa seçilebiliyor.

Oyunu kullanan İran lideri Hamaney, halkı sandığa çağırdı

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı.

İran lideri Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, "Halkın seçimlere ilgisinin öncekinden (ilk tur) daha fazla olduğunu duydum. Eğer öyleyse sevindirici." dedi.

Hamaney, "Yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer." ifadelerini kullandı.

Anketlerde Pezeşkiyan önde

Öte yandan ülkede yapılan anketlerde, Pezeşkiyan öne çıkıyor.

Son olarak İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 3 Temmuz'da ülke genelinde 3 bin 660 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 49,5'i reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken, yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

ISPA'nın ilk tur seçimleri için 26 Haziran'da yaptığı anketin sonuçları, adayların aldığı oy oranları açısından ülkedeki diğer anketler arasında en yakın sonucu vermişti.

İlk turda katılım yüzde 40'ta kaldı

İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı.

Yüzde 40 ile ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

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