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Dünya

İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade 'ABD düşmanlığına dayalı siyasete karşı olduğunu' söyledi

18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan reformist siyasetçi Mustafa Taczade, ülkenin izlediği dış siyaseti eleştirerek, "ABD düşmanlığı ve Rusya dostluğuna dayalı çok maliyetli dış siyasete karşıyım." dedi.

Muhammet Kurşun   | 14.05.2021
İran'da Cumhurbaşkanı adayı Taczade 'ABD düşmanlığına dayalı siyasete karşı olduğunu' söyledi

Tahran

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan, reformist kanadın önemli siyasetçilerinden Taczade, İçişleri Bakanlığı binasındaki seçim merkezinde 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptırdı.

Adaylık başvurusunun ardından basına açıklamada bulunan Taczade, İran'da rejimin izlediği siyaseti eleştirerek, "ABD düşmanlığı ve Rusya dostluğuna dayalı çok maliyetli dış siyasete karşıyım. Askerlerin siyasete, ekonomiye ve seçimlere müdahale etmesine karşıyım. Güvenlikçi iç siyasete, muhaliflerin ağzının kapatılmasına ve İranlıların örgütlü faaliyet haklarının ellerinden alınmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Aday adaylarının seçimlere katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına karar veren Anayasayı Koruyucular Konseyine (AKK) ve İranlıların adaylık haklarının ellerinden alınmasına karşı olduğunu belirten Taczade, şunları kaydetti:

"Taliban ve DEAŞ'vari dini bakışa muhalifim. Zorunlu başörtüsüne karşıyım. Devlet televizyonundaki tek sesliliğe karşıyım. Sosyal medyadaki yasaklara karşıyım. Düşmanlığa dayalı politikalara karşıyım. Dostluk kapısını açmak için geldim." diye konuştu.

İran'da 11 Mayıs'ta başlayan adaylık başvuruları yarın sona erecek.

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