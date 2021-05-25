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Dünya

İran'da 'Ahmedinejad, Laricani ve Cihangiri'nin cumhurbaşkanlığı adaylıkları veto edildi' iddiası

İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin cumhurbaşkanlığı adaylıklarının veto edildiği öne sürüldü.

Muhammet Kurşun   | 25.05.2021
İran'da 'Ahmedinejad, Laricani ve Cihangiri'nin cumhurbaşkanlığı adaylıkları veto edildi' iddiası

Tahran

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Ahmedinejad, Laricani ve Cihangiri'nin yanı sıra reformist aday Mustafa Taczade'nin de cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti.

Fars'ın haberine göre muhafazakar adaylardan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Said Celili'nin adaylığı ise onaylandı.

Adaylığı onaylananlar arasında Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin de olduğu kaydedildi.

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve Hasan Ruhani'nin birinci hükümetinde Savunma Bakanlığı da yapan Hüseyin Dehkan ile eski İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

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