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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Şam’daki kilise saldırısı) Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."


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