Dolar
13.53
Euro
15.24
Altın
1,784.18
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,981.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti.

Ahmet Dursun   | 08.12.2021
İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı. ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, Suriye ve Uganda’daki siyasi muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile ilişkili 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı

Benzer haberler

İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda 'güçlü ekonomik yaptırım' sinyali

ABD'li banka yöneticileri enflasyon endişelerini dile getirdi

ABD binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti

ABD binlerce yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti
Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararına 'karşılık verecek'

Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararına 'karşılık verecek'

İran'daki uçakların yüzde 50'den fazlası yaptırımlar nedeniyle uçamıyor

İran'daki uçakların yüzde 50'den fazlası yaptırımlar nedeniyle uçamıyor