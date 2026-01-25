Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,884.80
BTC/USDT
87,930.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Yargı Erki Başkanı: Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, protestolar sırasında şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılamasının gündemlerinde olduğunu belirterek, "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor." dedi.

Tolga Akbaba  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
İran Yargı Erki Başkanı: Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor

Istanbul

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Ejei, protestolar sırasında tutuklananların yargılama süreçlerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Ejei, yargılamaların kanunlara uygun ve hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek, "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını ve suçlu bulunanların cezalandırılmasını bekliyor. Bu konu bizim de gündemimizde." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaletin tam olarak tesis edilebilmesi için, protestolar sırasında silah kullanan veya kundaklama faaliyetlerinde bulananların müsamaha gösterilmeden cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ejei, yargılama ve cezalandırma süreçlerinde hukuk ilkelerine bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.

Ejei, protestolar sırasında oluşan maddi hasarın ne şekilde tanzim edileceği hususunda da açıklamalarda bulundu.

Şiddet eylemlerine katılan, kışkırtan veya emir veren şahısların cezalandırılmasının yanı sıra mallarına da el konulacağını kaydeden Ejei, "Yargı makamları konuyla ilgili yasal süreçleri titizlikle yürütmelidir." dedi.

Ejei, ABD ve İsrail'in, protestolar sırasında şiddet eylemi sergileyenleri dolaylı değil doğrudan desteklediğini ve çeşitli alanlarda eğittiğini öne sürdü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
Büyükçekmece'de tarım şirketinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Yargı Erki Başkanı: Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor

İran Yargı Erki Başkanı: Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor

İran'daki internet kesintisinin ekonomiye verdiği günlük zararın 20 milyon doları aştığı iddia edildi

CENTCOM Komutanı Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile bir araya geldi

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 459'a yükseldi

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 459'a yükseldi
ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
ABD'den İran'a "göstericilere baskı" gerekçesiyle yeni yaptırım

ABD'den İran'a "göstericilere baskı" gerekçesiyle yeni yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet