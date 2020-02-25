Euro
6.64
Dolar
6.12
BIST 100
115,565.80
Altın
1,641.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu'nun düzenlenen cenaze töreni
logo
Dünya, Koronavirüs

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı

İran, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede yaşanan can kaybının 15 olduğunu açıkladı. Ülkede 31 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Muhammet Kurşun   | 25.02.2020
İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı

Tahran

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.

Cihanpur, diğer eyaletlerde virüs tespit edilen kişilerin Kum'dan gelenler ya da daha önce Kum'u ziyaret edenler olduğunu söyledi.

Okulların tatil edilmesinin halkın daha fazla yolculuk yapmasına yol açtığını dile getiren Cihanpur, bunun da virüsün Kum kentinden diğer yerlere yayılmasına sebep olduğunu ifade etti. 

Virüs ile mücadele için en güvenli yerin evler olduğunu kaydeden Cihanpur, zorunlu olmayan şehir içi ve şehirler arası yolculukların yapılmaması uyarısında bulundu.

İran medyasında ölü sayısı sabah saatlerinde 16 olarak verilmişti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri

Benzer haberler

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı

Türkiye'den yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir

Türkiye turizmde yeni koronavirüsün etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliğini artıracak

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama

THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı