İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesi duyuldu
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İsrail ordusu İran'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
İstanbul
İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.
Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.
İsrail ordusu: İran'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenledik
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Geride kalan gün boyunca, İsrail ordusunun Tahran yönetiminin 200'den fazla hedefine saldırı düzenlediği savunulan açıklamada, saldırı düzenlenen noktalar arasında komuta merkezleri, savunma sistemleri, silah depoları ve üretim tesisleri olduğu iddia edildi.