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Dünya

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

İran lideri Ali Hamaney, Şiraz kentinde bir türbede 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" ifade ederek, ülkedeki tüm kesimlere "düşmana karşı birlik" çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun   | 27.10.2022
İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

Ankara

İran lideri Ali Hamaney, Şiraz kentinde bir türbede 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" ifade ederek, ülkedeki tüm kesimlere "düşmana karşı birlik" çağrısında bulundu.

Hamaney, Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’nde düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" vurgulayan Hamaney, "Düşmanla ve onun hain veya cahil ajanlarıyla mücadele etmek hepimizin görevidir. Güvenlik kurumları, yargı, düşünce alanındaki aktivistler ve sevgili halkımız, insanların canına, güvenliğine ve kutsallarına kasteden bu akıma karşı birlik içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırıya ilişkin açıklamasında, "isyanlar" olarak nitelendirdiği ülke genelindeki protestoların "terör saldırılarının önünü açtığını" söyledi. ​​​​​​​

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar yaklaşık 1,5 aydır yer yer sürüyor. İran yönetimi, protestoları, "düşmanların komplosu" olarak niteliyor.

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