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Dünya

İran kadın hakları ihlalleri gerekçesiyle BM Kadın Birimi'nden çıkarıldı

İran, kadın haklarına ilişkin ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nden ihraç edildi.

Mehmet Alaca   | 14.12.2022
İran kadın hakları ihlalleri gerekçesiyle BM Kadın Birimi'nden çıkarıldı

Ankara

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), İran'ın, 2022-2026 döneminin geri kalanı için BM Kadının Statüsü Komisyonundan (CSW) "derhal yürürlüğe girecek şekilde çıkarılması" yönünde ABD tarafından hazırlanan kararı oyladı.

54 üyeli ECOSOC'da 29 üye ülke karar lehine oy verirken Rusya ve Çin de dahil olmak üzere 8 üye aleyhte oy kullandı. 16 üye ülke ise çekimser kaldı.

45 üyeli BM Kadının Statüsü Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesi için faaliyet yürütüyor.

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın İranlı kadınlar ve sivil toplumdan gelen çağrılara cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

İran'ın BM Temsilcisi Amir Saeed Iravani ise kararı "yasa dışı bir adım" olarak nitelendirerek ABD'yi "siyasi gündemini sürdürmek için BM'yi kullanmaya çalışmakla" suçladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau da "İran'ın BM Kadının Statüsü Komisyonundan çıkarılması, İran yönetimini kadınlara ve kız çocuklarına yönelik uzun süredir devam eden ayrımcılık ve zalimlik geçmişinden sorumlu tutmaya yönelik memnuniyet verici bir adım." dedi.

İran'daki protestolar

İran'da Mahsa Emini'nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 25 kişi idama mahkum edildi. Bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecid Rıza Rahneverd’in cezası ise 12 Aralık’ta infaz edildi.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükseliyor.

BM de 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

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