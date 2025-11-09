Dolar
Ekonomi

İran'ın petrol ihracatı günlük 2 milyon 230 bin varile ulaştı

İran'ın ham petrol ihracatının geçen ay ABD'nin 2018'de yaptırımları yeniden getirmesinden bu yana ilk kez günlük 2 milyon 230 bin varile ulaştığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Tahran

Petrol Bakanlığının verilerine göre, 21 Eylül-21 Ekim arasındaki bir aylık süreçte ihracat toplam 66 milyon 800 bin varili aştı.

Buna göre, İran'ın son bir ayda yaptığı petrol ihracatı günlük yaklaşık 2 milyon 230 bin varil oldu.

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers" ise İran'ın son 4 haftada günde yaklaşık 2,3 milyon varil ham petrol ihraç ettiğini ve bu rakamın 2018'in ilk yarısından bu yana ilk kez kaydedildiğine dikkati çekti.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Daha sonraki süreçte ise Çin'e petrol satışı yapan İran, günlük ortalama 1,9 - 2 milyon varil ihracat rakamına ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
