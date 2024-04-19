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Dünya

İran: İsfahan’daki patlama, şüpheli bir hava cismine karşılık verilmesi kaynaklı

İran Ordusu Genel Komutanı Musevi, İsrail'in saldırı düzenlediği iddialarına neden olan İsfahan eyaletindeki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Haydar Şahin  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İran: İsfahan’daki patlama, şüpheli bir hava cismine karşılık verilmesi kaynaklı

İstanbul

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Ordu Genel Komutanı İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi, sabah yerel saatle 04.00 civarında İsfahan eyaletinde uyulan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İsfahan'daki patlamanın "şüpheli bir hava cisminin tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemi tarafından ateş açılması" kaynaklı olduğunu ve ilgili uzmanların konunun detaylarını araştırdığını ifade eden Musevi, araştırma sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

- İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiası

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA’da patlama sesinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzey batısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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