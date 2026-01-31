Dolar
Dünya

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldi

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir binada patlama oldu.

Tolga Akbaba  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldi

İstanbul

İran basınında yer alan haberlere göre, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran’ın başkenti Tahran’da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İran, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’na yönelik suikast iddialarını yalanladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan Tengsiri'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialar yalanlanarak "Hürmüzgan’da Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’na bağlı karargaha İHA saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karargahta hiçbir bina zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Benzer haberler

Eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den "büyük reform" çağrısı

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

