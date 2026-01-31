Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
83,052.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor -VTR-
logo
Dünya

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran ile ABD arasındaki savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

Tolga Akbaba  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

İstanbul

İran basınında yer alan haberlere göre Hatemi, İran Ordusu Genç Askerler Töreni'nde, ülkesi ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ordusunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirten Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hatemi, İran’a yönelik bir saldırı girişimi olursa İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunarak "Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

Komşu devletlerin İran’a yönelik bir saldırıda kendi topraklarının ve hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyeceğini hatırlatan Hatemi, "Bu takdire şayan bir davranıştır. Çünkü İran’a karşı bir girişimin tüm bölgeyi güvensizliğe sürükleyeceğinin farkındalar." diye konuştu.

Hatemi, İran’ın hiçbir ülkeye saldırı girişiminde bulunmadığını ve İran gibi büyük bir ülkeyi tehdit etmenin telafisi mümkün olmayan bir hata olduğunu savunarak "Savaş tecrübesine sahip komutanlarımız tehditlere karşılık vermeye hazır. Düşman sorunları çözmek istiyorsa İran halkına saygıyla yaklaşmalı." uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein mağdurları, yeni açıklanan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterdi

Epstein mağdurları, yeni açıklanan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterdi

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

Uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu alanda hareketlilik olduğunu gösteriyor

Bill Gates, Epstein dosyalarında kendisini konu eden iddiaları yalanladı

Bill Gates, Epstein dosyalarında kendisini konu eden iddiaları yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki askeri faaliyetleri konusunda "güvenlik uyarısı"

ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki askeri faaliyetleri konusunda "güvenlik uyarısı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet