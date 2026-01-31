Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,390.50
BTC/USDT
78,222.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Ahmet Dursun  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

Ankara

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu
İzmir Alsancak esnafı uzun süren altyapı çalışmalarına tepkili
Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kahramanmaraş'a bugün yeni projeler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor

İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldi

Eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den "büyük reform" çağrısı

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz

İran ordusu: Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz
Uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu alanda hareketlilik olduğunu gösteriyor

Uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu alanda hareketlilik olduğunu gösteriyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet