Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,326.10
BTC/USDT
19,516.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Paris’teki Maison de la Mutualite salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Avrupa Açılış Programı’nda konuşuyor
logo
Dünya

İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran'da Mahsa Emini protestoları sürerken bundan sonra gösterilerde gözaltına alınanların yargılanana kadar serbest bırakılmayacağı bildirildi.

Haydar Şahin   | 09.10.2022
İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

Tahran

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İçişleri Bakanı'nın Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecit Mirahmedi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirahmedi, "Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak." ifadelerini kullandı.

Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini kaydetti.

Mirahmedi ayrıca dün Tahran ve Senendec şehirleri dışında ülke genelinde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Olaylarda binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilirken İranlı makamlar resmi bir rakam vermemekle birlikte gözaltına alınan birçok kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sağanak etkili oldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı
Hatay kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda toplam 164 müzeyi tamamen yeniledik

Benzer haberler

İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

Tahran İletişim Müzesi ziyaretçilerini posta ve iletişim tarihinde yolculuğa çıkarıyor

Tahran sokaklarında protestolar gece geç saatlere kadar sürdü

Almanya’da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti

Almanya’da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti
Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi

Tahran sokaklarında gösteriler yeniden alevlendi
Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet