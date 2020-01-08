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Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

Muhammet Kurşun   | 08.01.2020
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz

Tahran

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

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