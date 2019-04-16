İran Dışişleri Bakanı Zarif: Beyaz Saray siyaseti İsrail hedeflerine hizmet ediyor
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Beyaz Saray'ın siyaseti, sadece İsrail rejimi ve Binyamin Netanyahu'nun hedeflerine hizmet ediyor" dedi.
Tahran
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Orta Doğu'da yürüttüğü siyasetin İsrail ve özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hedeflerine hizmet ettiğini söyledi.
Cevad Zarif, Beşşar Esed'in daveti üzerine Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Görüşme öncesi İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, Esed ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacaklarını söyledi.
Zarif, Suriye'de barış ve istikrarın tekrar hakim olması için siyasi yolların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
ABD'nin son zamanlarda İran'a yönelik attığı adımları "orman kanunları" şeklinde nitelendiren Zarif, uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğine inanan devletlerin İran'la iş birliği yapmasının gerekliliğini vurguladı.
Zarif, ABD'nin Golan Tepeleri ve Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararını kınadıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
"Beyaz Saray'ın siyaseti, sadece İsrail rejimi ve Binyamin Netanyahu'nun hedeflerine hizmet ediyor. Sayın Trump'ın bu adımları, Sayın Netanyahu'ya seçim hediyesi vermek içindi. Suriye'de yasa dışı bu adıma karşılık vermek için görüşmeler yapacağız."
ABD'nin Golan kararı
ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
ABD'nin DMO'yu terör listesine alması
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.