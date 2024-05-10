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Kültür

Tahran'da Türk ve İranlı yayıncılar yemekli programda bir araya geldi

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği, Tahran’da düzenlenen uluslararası kitap fuarına katılan Türk yayıncılar ile Türkçe kitapları Farsçaya kazandıran yayıncı, mütercim ve editörleri bir araya getirdi.

Haydar Şahin  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Tahran'da Türk ve İranlı yayıncılar yemekli programda bir araya geldi Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

Tahran Büyükelçiliği Kültür Müşavirliğinin ev sahipliğinde düzenlen yemekli buluşmaya Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Elçilik Müsteşarı Ulvi Darendeli, Türk diplomat ve yayıncılar ile Türkçe eserleri Farsçaya kazandıran yayıncı, mütercim ve editörler katıldı.

Başkentte bulunan Türk restoranında gerçekleştirilen programda iki ülke yayıncıları karşılıklı işbirliğinin imkanlarını görüşme fırsatı buldu.

Programa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Kırlangıç, Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığının Tahran kitap fuarındaki etkinliğini taçlandırmak için yayıncılar ve mütercimlerle yemekte bir araya geldiklerini bildirdi.

Yemeğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği tarafından organize edildiğini belirten Kırlangıç, “Yayıncılar Birliği, elçiliğimiz ve Kültür Bakanlığımızdan yetkililer vardı. Ayrıca İran’dan şimdiye kadar Türkçe eserleri Farsçaya kazandırmış mütercimler ve yayınevleri ayrıca Tahran'daki tek Türkoloji bölümünün hocaları ile bugün bir araya geldik.” diye konuştu.

Kırlangıç, Tahran’ın güzide restoranlarından birinde programı düzenlediklerini ifade ederek, “Tanıştık, yemek yedik, hoşça vakit geçirdik inşallah bu vesileyle Türk kültürünün, Türk edebiyatının İran’da daha fazla tanıtılması için çabalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Fuar için Tahran’a gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlar Dairesinden Ramazan Sıkı da Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın ikinci gününde yayıncılarla buluştuklarını kaydederek, “Bugün burada İranlı yayıncılar ve Türk yayıncılarla bir araya geldik. Uluslararası kitap fuarlarının temel amacı yayınevlerinin birbiriyle telif alışverişinde bulunmaları ve diğer ülkelerden aldığı eserleri kendi dillerinde yayınlamaları.” diye konuştu. Sıkı, Tahran kitap fuarının telif alışverişi için uygun bir ortam olduğuna işaret etti.

Etkinliğin düzenlendiği işletmenin sahibi İbrahim Erdoğan ise Türk ve İranlı yayıncılara ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek, misafirlerine Türk mutfağının lezzetlerini sunduklarını söyledi.

Erdoğan, bir yönüyle Türk yemek kültürünün temsilcileri olarak başka ülkelerde bulunduklarını dile getirerek, “Ülkemizin eşsiz lezzetlerini en güzel şekilde tanıtıyor ve misafirlerimize sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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