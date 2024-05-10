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Kültür

"28. Bedia Muvahhid Ödülü" oyuncu Selen Nur Sarıyar'a verildi

Aişe Hümeyra Akgün  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
"28. Bedia Muvahhid Ödülü" oyuncu Selen Nur Sarıyar'a verildi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile 100. yılını kutlayan Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin "38. Genç Günler" kapsamında düzenlediği "28. Bedia Muvahhid Ödülü" sahibini buldu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ödül Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende "Cadı Kazanı" oyunundaki rolüyle Selen Nur Sarıyar'a takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada, ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Sarıyar, "Çok gergin ve zor bir süreçti benim için. Sabrımın sonuna gelmiştim. Yıllarca bekledim. Oyuncu seçmelerine girdim. Hocam Yiğit Sertdemir beni seçti. Rolü çıkarırken o kadar zorlandım ki. Çok utanıyordum ve sürekli ağlıyordum. Hoca her defasında bıkmadan elimi tutup kaldırdı ve bana prensesmişim gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in de konuşma yaptığı törende, arp sanatçısı Fatmagül Ergün ile piyanist İpek Keşkek müzik dinletisi sundu.

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