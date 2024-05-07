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Dünya

İranlı komutandan "Akdeniz'in doğusunda yolu kapatacağız" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Akdeniz'in doğusunda düşmanlara yolu kapatacaklarını ve cepheyi genişleteceklerini" söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
İranlı komutandan "Akdeniz'in doğusunda yolu kapatacağız" açıklaması

İstanbul

İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma programında konuşan Selami bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selami, "Akdeniz'in doğusunda yolu düşmana kapatıyoruz. Düşmanın ayrışma ve dağılması için cepheyi genişletiyoruz." diyerek Batılı ülkelere karşı İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiği ifadelerini kullandı.

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