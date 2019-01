TAHRAN

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Whenever/wherever US interferes, chaos, repression & resentment follow. The day Iran mimics US clients & @SecPompeo's "human rights models”—be it the Shah or current butchers—to become a “normal" country is the day hell freezes over. Best for the US to just get over loss of Iran.