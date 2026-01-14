Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.57
ETH/USDT
3,389.70
BTC/USDT
97,495.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Tolga Akbaba  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi

İstanbul

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail'e ait Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran sokaklarının kan içerisinde olduğunu kaydeden Erakçi, "İsrail silahlarla donatmış oldukları protestocularla övünüyor, yüzlerce ölümün nedeni budur." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ölümleri durdurması için İsrail'e yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kanal 14'ün diplomasi muhabiri Tamir Morag, X hesabından yaptığı açıklamada, "İran'da yabancı unsurlar protestocuları ateşli silahlarla donatıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir." ifadesini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi

Rusya: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile temaslara açığız

ABD-İran geriliminin ardından Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü

ABD-İran geriliminin ardından Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor

WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet