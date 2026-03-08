Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız. Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Islam Doğru  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

New York

Erakçi, Amerikan NBC News televizyonunda soruları yanıtladı.

Orta Doğu’da olası ateşkes çağrıları için Erakçi, ABD ve İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü, hastanelere saldırdığını belirterek, "İran’ın halkı için savaşmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi zaten bozduğunun altını çizen Erakçi, "Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz." diye konuştu.

Erakçi, Rusya’nın İran’a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Erakçi, “Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok." dedi.

İran’ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını dile getiren Erakçi, "Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın yakında ABD’ye ulaşabilecek füzelere sahip olabileceği” iddiası hakkında da “Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak kasıtlı olarak kendimizi 2 bin kilometrenin altında bir menzille sınırladık çünkü dünyada başka hiç kimse tarafından tehdit olarak algılanmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a kara birlikleri konuşlandırması olasılığı hakkındaki bir soruyu da Erakçi, "Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var." şeklinde cevapladı.

Erakçi, Trump'ın İran'ın bir sonraki liderini seçme sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamaları üzerine, "Kimsenin iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yeni liderlerini seçmek İran halkına kalmış bir şeydir." ifadelerini kullandı.

İlgili konular
