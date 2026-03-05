Dolar
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile KYB Başkanı Talabani, "ortak sınırların güvenliğini" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Haydar Şahin  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile KYB Başkanı Talabani, "ortak sınırların güvenliğini" görüştü

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erakçi ve Talabani'nin telefonda görüştüğü belirtil

di.

Açıklamada, Talabani'nin ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı dilediği kaydedildi.

Talabani'nin, sınır güvenliğini güçlendirmek için alınan önlemlere dikkati çekerek, yıkıcı eylemleri önlemek ve sınırlarda güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği ve koordinasyonun önemine işaret ettiği ifade edildi.

Erakçi'nin de İran-Irak sınırındaki bazı terör gruplarının (Tahran yönetimine karşı) hareketliliğine işaret ederek, ikili güvenlik mutabakatı uyarınca ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan KYB'den yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Talabani'nin, "Orta Doğu'nun istikrarını korumak için sorunlara barışçıl çözümler bulunması ve diyaloğa geri dönülmesi gerektiğine" vurgu yaptığı ve KYB'nin de bu çerçevede tüm çabasını ortaya koyduğunu dile getirdiği belirtildi.

Tarafların sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Irak Başbakanı Sudani, sınırlarından İran’a yönelik bir tehdide izin vermeyeceklerini söyledi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri görüştü.

İran’a yönelik saldırıları kınayan Sudani, bunun uluslararası ilkelere aykırı olduğunu ifade etti. Sudani, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.

Erakçi de İran halkının, ülkenin onurunu, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her türlü savunmaya kararlı olduğunu belirtti.

Benzer haberler

