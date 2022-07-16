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Dünya

İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer görüşmelerine ilişkin, amaçlarının, iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

Haydar Şahin   | 16.07.2022
İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır

Tahran

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından, nükleer anlaşmaya yeniden dönülebilmesi için yürütülen görüşmelere dair paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, paylaşımında, “İran, güç ve mantıkla, ekonomik kalkınma yolunda kararlılıkla yürümeye ve yaptırımların kaldırılması konusunda onurlu çabalar göstermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İran halkının haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Abdullahiyan, “Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır.” değerlendirmesini yaptı.

İranlı Bakan ayrıca, “Kuşkusuz, Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin bölgedeki kukla gösterisi bizleri daha kararlı kılıyor.” paylaşımında bulundu.

Abdullahiyan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretiyle eş zamanlı olarak bu açıklamayı yapması dikkat çekti.

Biden’ın Orta Doğu ziyareti

Dün Biden’ın İsrail ziyaretinde İsrail ile ABD, başta İran dosyası ve nükleer anlaşma olmak üzere bölgesel meseleler üzerine uzun görüşmeler yapmıştı.

Görüşmede İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmaması yönündeki kararı dolayısıyla Biden’a teşekkür etmişti.

İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduğunu belirten Lapid, alternatif bir anlaşmayı görüşmek üzere müzakere masasına dönmesi için İran'a baskının artırılması gerektiğini söylemişti.

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