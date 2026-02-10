İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programın yayınını kesti.
İstanbul
İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan, İran devlet televizyonu muhabirinin "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz." ifadesine tepki göstererek, "Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi yaparız." dedi.
Pezeşkiyan'ın bu tepkisi üzerine İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı'nın açılış programının yayınını kesti.
