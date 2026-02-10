Dolar
43.59
Euro
51.93
Altın
5,013.48
ETH/USDT
2,111.10
BTC/USDT
70,458.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programın yayınını kesti.

Tolga Akbaba  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti

İstanbul

İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan, İran devlet televizyonu muhabirinin "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz." ifadesine tepki göstererek, "Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi yaparız." dedi.

Pezeşkiyan'ın bu tepkisi üzerine İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı'nın açılış programının yayınını kesti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı ve Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
DMM'den "Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanı Fidan, canlı yayında gündemi değerlendirdi
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti

İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü, kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu

İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Netanyahu, Trump'ın "sürprizlerinden" çekindiği için Washington ziyaretini öne aldı

Netanyahu, Trump'ın "sürprizlerinden" çekindiği için Washington ziyaretini öne aldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet