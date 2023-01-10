Dolar
18.77
Euro
20.17
Altın
1,877.19
ETH/USDT
1,343.20
BTC/USDT
17,472.00
BIST 100
4,987.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi

İran Meteoroloji Kurumu, yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının yurtta etkili olacağını, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceğini duyurdu.

Haydar Şahin   | 10.01.2023
İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle artan enerji ve gaz tüketiminden tasarruf sağlamak için bazı eyaletlerde okulların yanı sıra devlet kurumları ile ofisler tatil edildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Elborz Vali Yardımcısı Kaveh Hedadipur, yaptığı açıklamada, eyaletindeki tüm okul, ofis, kurum ve kuruluşlar ile bankaların enerji ve gaz tüketimini azaltmak amacıyla çarşamba günü tatil edildiğini söyledi.

Hedadipur, lise ve üniversite ders sınavlarının ise planlandığı tarihte yapılacağını kaydetti.

Perşembe günü de tüm bankaların kapalı olacağını belirten Hedadipur, tüm kurum, kuruluş ve ofislerin cumartesi gününe kadar ısıtma sistemlerini kapatmaları gerektiğini ifade etti.

Eğitim çevirim içi yapılacak

Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Eğitim Halkla İlişkiler Sorumlusu Erşad Şakoli ise yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı, soğuk hava ve kayganlaşan yollar nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyi okulların tatil edildiğini, eğitimin çevirim içi yapılacağını belirtti.

Şakoli, ilk ve orta okulların sınavlarının ertelendiğini, lise sınavlarının ise planlanan zamanda yapılacağını sözlerine ekledi.

Erdebil Eyaleti Vali Yardımcısı Kazım Debir de eyaletlerindeki tüm idari personelin yarın uzaktan çalışmasına karar verildiğini kaydederek, 40 santimetre kalınlığa ulaşan karın, trafiğin aksamasına ve bazı sanayi sitelerinin kapanmasına neden olduğunu aktardı.

Debir, karın ardından yağan yağmurla birlikte şiddetli soğuğun başladığını, gaz ve enerji tüketiminde tasarrufa gitmek için böyle bir karar alındığını söyledi.

Semnan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hamidi, soğuk hava nedeniyle gaz ve enerji tüketiminin arttığını, bu konuda tasarruf sağlamak için perşembe günü tüm devlet kurum ve kuruluşlarının tatil edildiğini duyurdu.

Hamidi, tüm vatandaşlardan enerji tüketimini azaltmalarını, özellikle ısıtma cihazlarının ısı derecesini düşürmelerini istedi.

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece arası düşecek

Öte yandan İran Meteoroloji Kurumu, yarıdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki çiftçilere uyarıda bulunan kurum, Kirman ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde portakal, Buşehr'de domates, İlam'da ise mısır ve nergis hasadının hızlandırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu
DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi

İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi

BM'den "İran, ceza soruşturmaları ve idam cezasını silaha dönüştürüyor" açıklaması

ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik

İran'daki gösterilerle ilgili bir kişi daha idama mahkum edildi

İran'daki gösterilerle ilgili bir kişi daha idama mahkum edildi
Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık

Milli Eğitim Bakanı Özer: Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet