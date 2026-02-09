Dolar
43.59
Euro
51.96
Altın
5,076.25
ETH/USDT
2,134.70
BTC/USDT
70,820.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu N’Golo Kante, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İran’da reformcu siyasetçilerden Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi tutuklandı.

Tolga Akbaba  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İstanbul

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkede, reformculara yönelik gözaltı işlemleri ve tutuklamalar devam ediyor.

Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, ertelenen cezalarının temyiz mahkemesinde onanması sonucu tutuklanırken, Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emam gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran’da reformculara yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarının, Ali Şekuri Rad’ın, protestolara ilişkin sızdırılan ses kaydının ardından hız kazandığı iddia edildi.

Söz konusu iddialara göre Şekuri Rad ses kaydında, İran yönetiminin gösteriler sırasında meydana gelen sabotaj eylemleri ile cinayetleri baskı aracı olarak kullandığını ve bu bahane ile göstericilere sert müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

Dün, Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hükümetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Muhsin Eminzade de, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki reformist partiler içinde önemli bir yere sahip olan Reform Cephesi, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan’ı desteklemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
DMM'den "Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Netanyahu, Trump'ın "sürprizlerinden" çekindiği için Washington ziyaretini öne aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor
AB'den ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İtalya'da protesto edilmesine ilişkin açıklama

AB'den ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İtalya'da protesto edilmesine ilişkin açıklama
ABD-İran hattında temkinli temas: Görüşmeler ne vadediyor?

ABD-İran hattında temkinli temas: Görüşmeler ne vadediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet