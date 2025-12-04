Dolar
42.45
Euro
49.67
Altın
4,199.34
ETH/USDT
3,170.80
BTC/USDT
92,585.00
BIST 100
10,932.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran’da hava kirliliği solunum hastalarını olumsuz yönde etkiliyor

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadifer, hava kirliliğine bağlı olarak son on günde ülkede 210 binden fazla solunum hastasının acil servislere başvurduğunu söyledi.

Tolga Akbaba  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İran’da hava kirliliği solunum hastalarını olumsuz yönde etkiliyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, acil servislere en fazla başvurunun Tahran, Horasan-ı Rezevi, Huzistan ve Elburz eyaletlerinden olduğunu dile getiren Miyadifer, halka gereksiz seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı.

Miyadifer, maske gibi koruyucu ekipmanların önemine vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde acil servislere başvurularda artış yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 106 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2,5 yılda İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik
Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım
Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı

Benzer haberler

İran’da hava kirliliği solunum hastalarını olumsuz yönde etkiliyor

İran’da hava kirliliği solunum hastalarını olumsuz yönde etkiliyor

İran Genelkurmay Başkanı, savaşı kazandıklarını ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını söyledi

Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü

İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı hedefliyor

İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı hedefliyor
Bakan Fidan: Amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması

Bakan Fidan: Amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İran'ı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet