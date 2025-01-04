Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,624.50
BTC/USDT
97,701.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Dünya

İran’da doğal gaz sıkıntısı nedeniyle 12 petrokimya firmasının gazı kesildi

İran’da soğuk havalarda konutlarda doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle 12 petrokimya şirketinin gazı kesildi.

Haydar Şahin  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
İran’da doğal gaz sıkıntısı nedeniyle 12 petrokimya firmasının gazı kesildi

Ankara

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Petrokimya Endüstrisi İşverenleri Derneği Genel Sekreteri Ahmed Mehdevi Ebheri konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebheri, Tahran’da katıldığı bir programda, “Evsel gaz tüketiminin artması, petrokimya firmalarına gaz ulaştırılmasında sorunlara neden oldu ve 12 petrokimya firmasının gazı kesildi.” bilgisin paylaştı.

Ülkedeki petrol sahalarına yatırım yapmaya hazır olduklarını aktaran Ebheri, “Bu konu için 10 sözleşme hazırlanmış olup Petrol Bakanlığı'nın imzasını beklemektedir.” dedi.

Ebheri, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının “günlük gaz üretimini 220 milyon metreküp artıracağını” ve bunun sorunların bir kısmını çözeceğini ifade etti.

İran’da enerji tedarik sorunu

Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede yaşanan enerji tedarik sıkıntısı ve soğuk havalar nedeniyle son bir ayda birçok eyalette okullar tatil edilmiş, bazı eyaletlerde devlet daireleri uzaktan çalışma yöntemiyle hizmet vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah da ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta başkent Tahran'da, enerji tasarrufu talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle 272 devlet dairesinin doğal gazı kesilmişti.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki gaz ve elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı
Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı
Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü yapıldı

Benzer haberler

İran’da doğal gaz sıkıntısı nedeniyle 12 petrokimya firmasının gazı kesildi

İran’da doğal gaz sıkıntısı nedeniyle 12 petrokimya firmasının gazı kesildi

Türkiye Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik edebilir

Ukrayna'dan Rus gaz akışının durması Türkiye'yi Avrupa'nın enerji tedarikinde kritik hale getiriyor

Yüksekova'da evlere doğal gaz verilmeye başlandı

Yüksekova'da evlere doğal gaz verilmeye başlandı
Bakan Bayraktar'dan "2025'in keşifler yılı olacağı" açıklaması

Bakan Bayraktar'dan "2025'in keşifler yılı olacağı" açıklaması
İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet