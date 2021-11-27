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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan makamlarıyla doğal gaz konusunu görüşeceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile doğal gaz konusunu görüşeceklerini belirtti.

Muhammet Kurşun   | 27.11.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan makamlarıyla doğal gaz konusunu görüşeceklerini söyledi

Tahran


Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat'a hareket etmeden Mehrabad Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Komşu ve bölge ülkeleriyle iş birliğinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Reisi, Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile doğal gaz ve transit geçişler ile diğer önemli konuları ele alacaklarını kaydetti.

Bu ziyarette bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini aktaran Reisi, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyle ilgili plan ve program geliştirdiklerini söyledi.


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