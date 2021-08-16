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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi Afganistan'daki gruplara "milli uzlaşı" çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin kalıcı barış için fırsat olduğunu belirterek ülkedeki tüm grupları uzlaşıya davet etti.

Muhammet Kurşun   | 16.08.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi Afganistan'daki gruplara "milli uzlaşı" çağrısında bulundu

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşen Reisi, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'ın Afganistan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve komşuluk ilişkilerine bağlı olduğunu aktaran Reisi, "ABD'nin Afganistan'daki askeri yenilgisi ve çıkışı, bu ülkenin güvenliği ve kalıcı barışı için bir fırsata dönüştürülmelidir. İran Afganistan'ın istikrarı için çaba gösteriyor ve bu ülkedeki tüm grupları milli uzlaşıya davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Reisi, Zarif'i gelişmeleri anbean ayrıntılı takip ederek kendisine rapor etmekle görevlendirdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana birçok ilçe, son bir ayda da vilayet merkezlerinde hızla denetimi ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.




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