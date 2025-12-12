Dolar
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "dünya barışı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası barışın sağlanmasının diyalog yolu ile mümkün olacağını ve ülkelerin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini söyledi.

Tolga Akbaba  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "dünya barışı" mesajı

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle başkent Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda katıldı.

Forumda yaptığı konuşmada, barış olgusunun, yalnızca belirli bölgelere has bir ayrıcalık haline gelmesini eleştiren Pezeşkiyan, "Barış, askeri bütçelerin artırılmasıyla ve gösterişli diplomasiyle değil, istikrarsızlığa yol açan eşitsizlik ve ayrımcılıkla yüzleşmekle olur." dedi.

Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük güçlerin Batı Asya politikaları, Siyonist rejim için özel ayrıcalıklar doğurmuştur. Bu ayrıcalık, bölgede pek çok savaşın ve adaletsizliğin kaynağı haline dönüşmüştür. Bu ortamda İsrail rejimi, Gazze, Suriye, Lübnan, İran ve Katar'a karşı saldırılarını sürdürebilmiştir. Bu, küresel güçlerin ortaya koyduğu çifte standardın bir sonucudur."

Bir ülkenin, uluslararası hukukun uygulanmasından muaf tutulmasının, dünya barışına zarar verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejim haziran ayında İran'a saldırma cesaretini kendinde bulmuş ve yüzlerce insanımızı şehit etmiştir. Ancak bu eylemi karşısında uluslararası bir yaptırım ile karşılaşmamış hatta bazı ülkelerin desteğini bile almıştır." diye konuştu.

Küresel barışın ancak ve ancak uluslararası kurallara riayet etmekle mümkün olacağını ve hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nu "uluslararası güvenin güçlendirilmesi" yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

