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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın İranlı yetkilileri "yolsuzlukla" suçlamasına tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında İranlı yetkilileri "yolsuzlukla" suçlamasına tepki gösterdi.

Ahmet Dursun  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın İranlı yetkilileri "yolsuzlukla" suçlamasına tepki gösterdi

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında İranlı liderleri hedef alan açıklamalarına değindi.

"Onun sözlerini dinleyecek zamanımız yok." diyen Pezeşkiyan, "İranlı yetkililere hırsız diyerek, dünyayı yağmaladığını söyledi. Bizleri, hayatımızı halka hizmete adamış insanları bambaşka bir şey olarak göstermeye çalışıyorlar. Devrimin aziz liderinin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) yaşamı, yediği içtiği, neyi var neyi yok bellidir, o dünyayı yağmalayanların da nasıl yaşadığı ortadadır." ifadelerini kullandı.

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Trump'ın İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamasına ilişkin de Pezeşkiyan, "İran'ın bölgeyi güvensiz hale getirdiğini söylüyorlar da peki bölgeyi güvensiz hale getiren biz miyiz yoksa ABD'nin desteğiyle suç işleyen İsrail mi?" diye konuştu.

Barış ve huzur istediklerini söyleyen Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

"Topraklarımız ve komşularımız aynı kök ve temelden geliyor. Tüm komşu ülkelerle, Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ile kardeşlik paktımız var çünkü binlerce yıldır bu bölgede yaşıyoruz. Bunların kökleri yok İranlılara ve topraklarımıza hakaret edenler onlar."

Ülkesindeki sorunları çözeceklerini vaadeden Pezeşkiyan, "Hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir İran inşa edeceğiz. Sorunlarla karşı karşıyayız ama Allah'ın yardımı ve gücüyle bu sorunları birer birer çözeceğiz. Birlik, beraberlik ve empatiyle, Devrim Lideri'nin bilgeliği ve liderliğiyle bütün krizlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

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