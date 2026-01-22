Dolar
43.27
Euro
50.98
Altın
4,939.19
ETH/USDT
2,944.30
BTC/USDT
89,290.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, son olaylarda yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının" önemini vurguladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği son şiddet olaylarında yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu" söyledi.

Ahmet Dursun  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, son olaylarda yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının" önemini vurguladı

Ankara

Mesud Pezeşkiyan, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Protestoların halkın doğal hakkı olduğunu ancak şiddet olaylarının protestolardan farklı olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün kaybedilen tüm canlar için yas tutuyor ve bu günlerde büyük acılar çeken her bir vatandaşımızla dayanışma içindeyim. Protesto, vatandaşların doğal hakkıdır ve hükümet halkın sesini dinlemeyi görev bilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayları "Amerikan Siyonist komplosu" olarak niteleyen Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te ülkeye saldırılarında bu ülkelerin aldığı "yenilginin haince bir intikamı" olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "12 günlük savaşta binlerce kadın, erkek, genç, çocuk, bilim insanı ve komutanın kanına bulanan eller bugün farklı bir şekilde yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, olaylar sonrasında yapılan tutuklamalarla ilgili durum ve suçlamaların incelenmesinde azami özen gösterileceğini belirtti.

Mesajında, yaşanan "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu" vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin "birlik ve beraberlik halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in rehberliğinde sağlam bir gelecek inşa edeceğini" ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Aile Platformundan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama
Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'de "bölücü projelerin" geleceğinin olmadığını söyledi
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, son olaylarda yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının" önemini vurguladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, son olaylarda yaşadıkları "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının" önemini vurguladı

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 902'ye çıktı

ODAK: İran'da ekonomiden taşan tepki

ODAK: İran'da ekonomiden taşan tepki
İran, ülkedeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

İran, ülkedeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet