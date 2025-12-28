Dolar
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müesses nizamı halkın ekonomik sorunlarını çözmemekle suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan geçim sıkıntılarına dikkati çekerek, müesses nizamı, halkın ekonomik sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermemekle suçladı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müesses nizamı halkın ekonomik sorunlarını çözmemekle suçladı

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Mecliste 2026 bütçe tasarısının görüşüldüğü oturumda milletvekillerine hitap etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip İran'da, günde yaklaşık 8 milyon varil petrol ve petrol ürünü üretilmesine rağmen halkın açlıkla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Kur'an ayetlerinin açık mesajı şudur: Halkın sorunlarına eğilmeyen ve ezilen kesime karşı kayıtsız kalan yönetimler, sonunda ilahi azaba uğrar." ifadelerini kullandı.

Ülke yöneticilerinin önceliğinin halkın geçim sorunları olması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İnsanların ve özellikle yoksulların sorunlarını çözemeyeceksem, iktidarda kalmak ya da cumhurbaşkanı olmak gibi bir motivasyonum yok. Halk geçim sıkıntısı içindeyken ülke yönetilemez." dedi.

Bu yıl ülke bütçesinin, yaşanan kuraklık ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gölgesinde hazırlandığını dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar yaptırımları artırdı ve ekonomik açıdan bize daha fazla maliyet yüklemeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

