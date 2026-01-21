Dolar
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygıyı deneyin." dedi.

Tolga Akbaba  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı

İstanbul

Erakçi, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısından bir bölümü ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştı.

ABD’nin İran’a yönelik farklı politikalar izlemesi gerektiğini belirten yapan Erakçi, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygıyı deneyin." ifadesini kullandı.

Erakçi, İran ile savaşmanın uzun süreli bir yıkım meydana getireceğini vurgulayarak, "Topyekün bir çatışma son derece yıkıcı olacaktır. Söz konusu çatışma, İsrail’in Beyaz Saray’a pazarlamaya çalıştığı hayal ürünü takvimden çok daha uzun sürecektir." uyarısında bulundu.

ABD’nin İran’a siber saldırılardan askeri müdahalelere kadar birçok alanda saldırdığını söyleyen Erakçi, "İran’ın Başkan Trump’a mesajı nettir: ABD İran’a karşı her türlü düşmanca adımı atmasına rağmen tamamen başarısız olmuştur." dedi.

Erakçi ayrıca, İran halkının, protestolar sırasında hayatını kaybeden sevdiklerinin yasını tutarken başka bir tehditle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Şimdi ufukta başka bir tehdit göründü: diplomasinin nihai başarısızlığı." ifadesini kullandı.

