İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini ancak ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini yineledi.
Tahran
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi.
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ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz." dedi.
Washington'un müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu." diye konuştu.
Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar." dedi.
İran: ABD'nin bölgedeki militarizmi bölgedeki istikrarsızlığı körüklüyor
İran, ABD'nin ülkeye karşı askeri saldırı tehditlerinin ve bölgede saldırganlığını sürdüren İsrail'e verdiği desteğin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını açıkladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin yazılı açıklamasında, İran'a karşı "ezici bir güç" kullanabileceğine dair ABD'den gelen açıklamalara ilişkin, "Ezici güç tehditleri gerçekleri değiştirmeyecek. İran nükleer silah peşinde değil ve ABD'nin militarizmi sadece istikrarsızlığı körüklüyor." denildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla'nın, Kongre'de yaptığı konuşmada, İran'a askeri saldırı tehditlerinden söz etmesine ve ABD'nin bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'e desteğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"CENTCOM'un saldırganları silahlandırarak ve İsrail'in suç işlemesine olanak sağlayarak bölgesel istikrarsızlığı körükleme mirası, onun barış veya nükleer silahların yayılmaması konusunda konuşma yeteneğini ortadan kaldırıyor. İleriye gitmenin tek yolu militarizm değil diplomasidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.